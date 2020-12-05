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Где и как скачать демоверсию гта вайс сити 2

Состоялся релиз демоверсии GTA Vice City 2
Киберспорт / Другие игры 0

Русскоязычные разработчики из Revolution Team выложили демоверсию GTA Vice City 2 — ремейк оригинальной игры на движке Grand Theft Auto 4.

Видео опубликовано на YouTube-канале Revolution Team.

Авторы не просто перенесли город из оригинальной игры на новый движок, а воссоздали его с нуля с некоторыми изменениями. Почему при этом был использован движок от четвёртой части, а не от пятой? Разработчики говорят, из-за отсутствия должного инструментария в GTA 5.

«Да, технически мы могли бы сконвертировать туда локацию, но на этом бы всё и закончилось. В городе просто было бы нечего делать, потому что написать миссии на внутриигровых скриптах или перенести кат-сцены невозможно», – отвечают авторы.

В демоверсии доступно лишь три района — Маленькая Гавана, Аэропорт и Доки.

Демоверсия доступна для скачивания по этой ссылке.

Создатели GTA: Vice City 2 опубликовали обзор на демоверсию игры
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