Состоялся релиз демоверсии GTA Vice City 2

Русскоязычные разработчики из Revolution Team выложили демоверсию GTA Vice City 2 — ремейк оригинальной игры на движке Grand Theft Auto 4.

Видео опубликовано на YouTube-канале Revolution Team.

Авторы не просто перенесли город из оригинальной игры на новый движок, а воссоздали его с нуля с некоторыми изменениями. Почему при этом был использован движок от четвёртой части, а не от пятой? Разработчики говорят, из-за отсутствия должного инструментария в GTA 5.

«Да, технически мы могли бы сконвертировать туда локацию, но на этом бы всё и закончилось. В городе просто было бы нечего делать, потому что написать миссии на внутриигровых скриптах или перенести кат-сцены невозможно», – отвечают авторы.

В демоверсии доступно лишь три района — Маленькая Гавана, Аэропорт и Доки.

Демоверсия доступна для скачивания по этой ссылке.