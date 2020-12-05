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Among Us: как получить бесплатного Twitch-питомца, как связать учётную запись Twitch с Among Us

Игроки в Among Us могут получить бесплатного Twitch-питомца
Киберспорт 0

Among Us и Twitch объявили об акции: за просмотр стримов Twitch Rivals Among Us Showdown игроки смогут получить бесплатного питомца. Акция продлится до 18 декабря.

Чтобы получить бесплатного питомца, нужно связать свою учётную запись Twitch с Among Us и на протяжении как минимум 30 минут наблюдать за стримом Twitch Rivals Among Us Showdown. Ознакомиться с расписанием стримов можно по этой ссылке.

Как связать Twitch и Among Us:

  1. Откройте Among Us на своём компьютере. Далее нужно щёлкнуть по шестерёнке.
  2. Выберите вкладку Data.
  3. Щёлкните на логотип Twitch. Вас перенаправит на Twitch.
  4. Авторизуйтесь на сайте Twitch и кликните на «Авторизовать» для Twitch Drops.
  5. Разрешите Twitch открывать Among Us.

Twitch Rivals Showdown — серия турниров по Among Us, в которых принимают участие стримеры.

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