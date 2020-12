Игроки в Among Us могут получить бесплатного Twitch-питомца

Among Us и Twitch объявили об акции: за просмотр стримов Twitch Rivals Among Us Showdown игроки смогут получить бесплатного питомца. Акция продлится до 18 декабря.

Чтобы получить бесплатного питомца, нужно связать свою учётную запись Twitch с Among Us и на протяжении как минимум 30 минут наблюдать за стримом Twitch Rivals Among Us Showdown. Ознакомиться с расписанием стримов можно по этой ссылке.

Как связать Twitch и Among Us:

Откройте Among Us на своём компьютере. Далее нужно щёлкнуть по шестерёнке. Выберите вкладку Data. Щёлкните на логотип Twitch. Вас перенаправит на Twitch. Авторизуйтесь на сайте Twitch и кликните на «Авторизовать» для Twitch Drops. Разрешите Twitch открывать Among Us.

Twitch Rivals Showdown — серия турниров по Among Us, в которых принимают участие стримеры.