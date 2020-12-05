Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Киберспорт / Новости /

За час до релиза Cyberpunk 2077 пройдёт специальное праздничное онлайн-шоу

За час до релиза Cyberpunk 2077 пройдёт специальное праздничное онлайн-шоу
Киберспорт / Другие игры 0

10 декабря состоится релиз Cyberpunk 2077. А за час до выхода долгожданной игры 10 декабря в 2:00 по московскому времени пройдёт онлайн-шоу CyberNight. Часовое шоу будет проводить Twitter Gaming при участии студии CD Projekt RED, сообщается на официальной странице Twitter Gaming в «Твиттере».

В течение трансляции сотрудники CD Projekt RED будут отвечать на вопросы геймеров, которые уже сейчас каждый может задать в особой ветке на официальной странице Cyberpunk 2077 в «Твиттере».

Кроме того, ожидается, что разработчики продемонстрируют эксклюзивные материалы, а также вручат зрителям подарки.

Cyberpunk 2077 выйдет одновременно на персональных компьютерах и консолях старого поколения — PlayStation 4 и Xbox One.

В Cети появилась карта Найт-сити из Cyberpunk 2077
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020