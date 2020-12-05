Владельцы PS5 получат хиты намного раньше, чем владельцы предыдущей версии консоли

В интервью журналу Edge глава Sony Interactive Entertainment Джим Райан отметил важное изменение в стратегии компании, сообщает Wccftech. В планах Sony значится выпуск лучших игр в начале поколения.

Во время интервью Райан также рассказал о стартовой цене PS5, которую, по его словам, спланировали на рубеже 2019 и 2020 годов.



«Хотел бы сказать, что набор игр на 2021 год находится на совершенно новом уровне. Многие справедливо отмечают, что игры Worldwide Studios являются системообразующими для поколения PS4. Но не все обратили внимание на тот факт, что действительно отличные игры от наших студий появились во второй половине жизненного цикла консоли. У нас будут проекты такого же качества, но при этом теперь мы выпустим их раньше.

Мы установили нашу линейку продуктов ещё в конце прошлого года. А наша рекомендуемая цена была окончательно определена в начале этого календарного года.

Изменялась ли цена? Нет. Мы смогли запустить PS5 за 399 долларов (версия без дисковода), 399 евро, с полной мощью и набором функций консоли, по той же цене, что была у PS4 в 2013 году. Это было важно для нас, и мы очень рады, что смогли это сделать», — сказал Райан.