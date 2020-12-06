Пользователь YouTube сравнил размеры городов в Cyberpunk 2077 и GTA 5

Пользователь Edgerunner Cold на своём YouTube-канале сравнил карту города Найт-Сити из Cyberpunk 2077 и Лос-Сантоса из GTA 5. Оказалось, киберпанковский мегаполис больше.

Ранее сообщалось, что игровой мир Cyberpunk 2077 будет меньше, чем в игре The Witcher 3, если брать в расчёт размер поверхности, однако общих событий и интересных локаций будет больше.

По оценке пользователя, Найт-Сити вдвое больше, чем Лос-Сантос, а также в 12 раз больше, чем Велен и Новиград вместе взятые. Cyberpunk 2077 выйдет 10 декабря на платформах PS5, Xbox Series X|S, PC, PS4, Xbox One и Google Stadia.

Релиз Cyberpunk 2077 запланирован на 10 декабря. Игра выйдет одновременно на PC и консолях старого поколения — PlayStation 4 и Xbox One.