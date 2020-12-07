Бывшая модель Playboy Керри Хоскинс перевоплотилась в Соню Блейд спустя 25 лет
50-летняя актриса и бывшая модель Playboy Керри Хоскинс, сыгравшая роль Сони Блейд в серии игр Mortal Kombat, перевоплотилась в её образ спустя 25 лет.
«После 25 лет и большого количества просьб я вновь надела костюм. Вот как выглядит Соня в 50. Давайте, сравните её с 25-летней Соней. Мне всё равно. Эта Соня борется сильнее, яростно защищает свою семью и любит всем сердцем. Я буду выкладывать больше фотографий Сони в будущем. Вы увидите их здесь первыми», — написала актриса на своей страничке в «Инстаграме».
Именно роль Сони Блейд прославила Керри Хоскинс. Она гастролировала по США и Европе, изображая Соню в Mortal Kombat: Live Tour. Керри ушла из модельного бизнеса ещё в 1999-м, чтобы полностью посвятить себя семье и заботе о детях.
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