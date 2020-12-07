Геймер показал, как выглядит Cyberpunk 2077 на Xbox One S

Один из обладателей консоли Xbox One S опубликовал видео геймплея игры Cyberpunk 2077. До выхода игры осталось три дня, однако некоторые ретейлеры уже стали рассылать покупателям коллекционные издания.

Пользователи "ВКонтакте" отметили, что игра выглядит плохо на этой версии консоли, раскритиковав внешний вид, прорисовку дальности, исчезающие текстуры и физику автомобилей. Видео доступно по ссылке.

Фото: https://t.me/hypewave/15836

Фото: https://t.me/hypewave/15836

Фото: https://t.me/hypewave/15836

Напомним, 27 октября разработчики сообщили о переносе релиза игры с ноября на 10 декабря. Это был уже третий перенос с начала года. Сначала игра должна была выйти 16 апреля, после чего её отложили до 17 сентября. Последней датой релиза значилось 19 ноября. После переноса релиза разработчики сообщили, что им стали приходить сообщения с угрозами смерти.

Релиз игры состоится в одно время с остальными странами. 10 декабря Cyberpunk 2077 выйдет одновременно на PC и консолях старого поколения: PlayStation 4 и Xbox One.