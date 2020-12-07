Ушёл из жизни сценарист S.T.A.L.K.E.R. Причиной смерти стал коронавирус

25 ноября в одной из киевских больниц умер один из сценаристов S.T.A.L.K.E.R. Сергей Иванов. Он ушёл из жизни в возрасте 66 лет, но о смерти писателя стало известно лишь 6 декабря. Причиной называется коронавирус. Об этом печальном известии первым сообщила официальная группа Вики-энциклопедии Zone Chronicles, посвящённая серии компьютерных игр S.T.A.L.K.E.R.
Писатель работал в компании GSC Game World (разработчик S.T.A.L.K.E.R., — Прим.ред.) на протяжении двух лет — с 2002 по 2004 год. Он занимался адаптацией повести «Пикник на обочине» братьев Стругацких, приложив руку к сценарию игры S.T.A.L.K.E.R: Oblivion Lost, которую позже переименовали в S.T.A.L.K.E.R.: «Тень Чернобыля». Несмотря на то что игра претерпела большие изменения, многие его наработки и задумки были отражены в конечном варианте игры.
Сергей Иванов
Фото: relyonhorror.com
В среде писателей Сергей Иванов был известен под псевдонимом Гарм Видар. Он публиковал фантастические повествования и рассказы, некоторые из которых стали популярными. Среди них рассказ «Типичная внешность», сборник «Как сказал бы мой папа» и роман «Критическая точка».
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