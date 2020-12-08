Криштиану Роналду появится в мобильной игре Free Fire в виде игрового персонажа

Разработчики одной из самых популярных мобильных игр в мире Free Fire назначили Криштиану Роналду своим амбассадором. Футболист послужил прототипом для нового игрового персонажа по имени Кронос, который появится в игре уже на следующей неделе.

Разработчики Free Fire назвали следующее сезонное обновление «Операцией Кронос». Вместе с новым персонажем появится новая вселенная, будет добавлено несколько событий и внутриигровых предметов, а сам персонаж будет запущен в игре уже 19 декабря.

Кронос будет обладать активным навыком, при активации которого игрок и находящиеся рядом с ним союзники смогут двигаться быстрее и блокировать урон. Описание навыка гласит: персонаж создаёт силовое поле, которое блокирует урон. Скорость передвижения увеличивается на 40%. Во время активации навыка союзники внутри силового поля получат 40-процентный бонус к скорости.

Комментируя партнёрство, футболист сказал: «Это прекрасно, что я послужил прототипом для игрового персонажа, а вся вселенная игры поменяется с его появлением. Разработчики подготовили много новых функций. Я надеюсь, что игроки так же взволнованы, как и я».

Garena Free Fire — условно-бесплатная мобильная онлайн-игра, в которой игроки числом до 50 человек сражаются друг с другом в режиме «королевской битвы» за право стать последним выжившим. Была выпущена 4 декабря 2017 года для платформ Android и iOS.