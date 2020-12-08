Журналисты обратили внимание на большое количество фаллоимитаторов в Cyberpunk 2077

Зарубежные журналисты из издания vg247.com обратили внимание на странную любовь жителей Cyberpunk 2077 к фаллоимитаторам. В этой игре на дилдо можно наткнуться не только в секс-шопе.

«Вы встретите дилдо в ванной комнате. На самом краю ванны. И на ночном столике в спальне. Даже под водой и во дворе. Посреди бара. На столе в офисе. То есть везде», — говорится на сайте.

«Я отправился нырять с аквалангом с одним из приятелей главного героя Ви, обнаружив давно затопленные руины. Я решил заплыть в подводные развалины заправочной станции, и что же меня там ждало? Фаллоимитатор, конечно. Очень большой. Я беру его и перерабатываю на запчасти, чтобы сделать из этих запчастей новый пистолет», — пишет журналист.

В Cyberpunk 2077 интиму уделяется много внимания, но кто бы мог подумать, что настолько много. Помимо фаллоимитаторов, вы обязательно нактнётесь на рекламные щиты, на которых изображены парни с голыми задницами или на обнажённых женщин, по телу которых ползает змея. Игра ничего не стесняется и, видимо, в глазах разработчиков будущее выглядит именно так.