Журналисты оценили Cyberpunk 2077 в среднем на 91 балл

После снятия эмбарго многие игровые издания выпустили первые обзоры и рецензии на Cyberpunk 2077. На Metacritic игра пока имеет 91 балл, основанный на 44 рецензиях.

Такие игровые издания, как VG247, PC Games, IGN Japan и The Gamer, поставили игре 100 баллов. Лишь три издания — GameSpot, GamesBeat и PC Gamer — оценили Cyberpunk 2077 ниже 80 баллов. Основная претензия — большое количество ошибок и багов, которые обещают убрать патчами.

Вы можете прочитать наши первые впечатления от игры по этой ссылке. Мы наиграли в Cyberpunk 15 часов и остались в восторге. Это монументальная, огромная игра, которая буквально захватывает тебя своими возможностями и отпускает только ради сна или еды.

Игра выйдет 10 декабря на ПК, PlayStation 4 и Xbox One. На консолях нового поколения — PlayStation 5 и Xbox Series — игра будет доступна через обратную совместимость.