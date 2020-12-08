40 коробок с видеокартами GeForce RTX 3090 украли прямо с завода MSI

По информации китайского инсайдера, с местного завода MSI было украдено 40 коробок с видеокартами GeForce RTX 3090. Нанесённый в результате кражи ущерб оценивают в $ 337 тыс.

Учитывая большой ажиотаж вокруг новых видеокарт, злоумышленники смогут прилично на них навариться, если полиция, конечно, их не раскроет. Компания MSI объявила о вознаграждении в размере $ 15 тыс. тем, кто сможет предоставить достоверную информацию.

Ранее в NVIDIA рассказали, когда стабилизируются цены на GeForce RTX 3070, 3080 и 3090. Сообщается, что дефицит необходимых для производства видеокарт компонентов сохранится как минимум до конца 2020 года. Этим обусловлен также рост цен на видеокарты RTX 20XX. При этом в число необходимых деталей входят не только пластины и кремниевые чипы, но и подложки и другие элементы. По словам NVIDIA, процесс может растянуться до апреля 2021 года.