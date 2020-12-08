Названа ещё одна причина дефицита новых видеокарт от NVIDIA и AMD

4 декабря финансовый директор NVIDIA Колетт Кресс рассказала, почему видеокарты GeForce RTX 3070, 3080 и 3090 остаются в дефиците. Причина заключается в медленном производстве полупроводниковых пластин для NVIDIA. Партнёр компании не может резко наращивать производство пластин из-за большой занятости другими заказами. А вторым виновником в задержках назвали память, которая используется в видеокартах.

Оказывается, память GDDR6 тоже находится в дефиците, а её используют все актуальные видеокарты прошлого поколения и некоторые видеокарты из нового поколения. Например, такой тип памяти установлен в видеокартах GeForce RTX 3070, RTX 3060 Ti и Radeon RX 6000.

По информации источника, ситуация с памятью должна нормализоваться через несколько недель. Эта проблема не должна была коснуться видеокарт RTX 3080 и 3090, в которых используется новый тип памяти — GDDR6X. Но старшие модели в линейке NVIDIA находятся в таком же дефиците, как и более младшие. И если 3090 ещё можно было увидеть в некоторых магазинах на прошлой неделе, то 3080 невозможно купить нигде уже на протяжении долгого времени.