Разработчики Hitman 3 показали геймплей в английском особняке и на высотках в Дубае

IO Interactive показала новый геймплей Hitman III. В ролике были продемонстрированы новые локации — старинный английский особняк и высотное здание в Дубае. Кроме того разработчики продемонстрировали богатый арсенал оружия Агента 47 и несколько вариантов маскировки.
Видео опубликовано на YouTube-канале HITMAN.
Ранее была показана локация Чунцин — ночной и дождливый мегаполис с неоновыми вывесками в стиле киберпанка. Авторы с сайта pushsquare.com считают, что разработчики показали не все локации и как минимум ещё одну или две локации они попридержали в секрете.
Видео опубликовано на YouTube-канале HITMAN.
Hitman III выйдет на всех популярных платформах — PlayStation 5, Xbox Series X, PlayStation 4, Xbox One и ПК — в Epic Games Store и Google Stadia 20 января 2021 года.
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