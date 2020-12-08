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Microsoft отказалась поставлять консоли Xbox Series X/S в Беларусь из-за санкций

Microsoft отказалась поставлять консоли Xbox Series X/S в Беларусь из-за санкций
Киберспорт 0

Компания Microsoft не стала сертифицировать новые консоли на государственном уровне, что может говорить об отсутствии планов по реализации и гарантийной поддержке, сообщает аналитический портал Digital Report. Официальная причина такого решения – санкции, которые были наложены на Беларусь. Microsoft, являющаяся американской компанией, не может нарушать законодательство США.

Единичная поставка приставок Xbox Series X и Series S была произведена в Беларусь компанией «Патио», работающей под брендом «5 элемент». Сертификация была осуществлена лишь для разовой партии. В случае поступления каждой последующей партии консолей они должны будут пройти отдельный процесс сертификации. В планах Microsoft также значится возможное закрытие доступа к игровому магазину для жителей Беларуси.

Ожидается, что вопрос официального присутствия Xbox Series X и Series S в Республике Беларусь будет решаться летом 2021 года.

Для проверки наличия PS5 и Xbox Series X в российских магазинах появился отдельный сервис
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