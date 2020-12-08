В состав NAVI по CS:GO ввели шестого игрока. Он может сыграть уже сегодня с Astralis

Игрок NAVI Junior Валерий B1t Ваховский выступит в основном составе NAVI на чемпионате BLAST Premier: Fall 2020, который пройдёт с 8 по 13 декабря. Об этом сообщается на официальном сайте организации.
В тестовом режиме 17-летний B1t уже принимает участие в тренировках команды. В дальнейшем клуб планирует выпускать игрока на определённых картах в турнирных матчах. Стоит отметить, что Валерий уже играл за основной состав NAVI — в сентябре на протяжении нескольких раундов он подменял Дениса electronic Шарипова, у которого были проблемы с интернетом, в матче с Heroic.
«При правильном подходе модель с расширенным составом очень успешна. Мне нравится идея затачивать игроков под определённые карты. На дистанции это однозначно усилит наш состав», — сообщил тренер NAVI Андрей B1ad3 Городенский.
«Очень-очень рад! Сделаю всё, что в моих силах, чтобы быть максимально полезным команде. Эти полтора года в NAVI Junior я усердно тренировался, узнал много нового и приобрёл важные качества, которые нужны профессиональному игроку. Спасибо составу и клубу за доверие. Я не упущу шанс показать себя», — сказал B1t.
Формат с 6–7 участниками в составе активно испытывается другими командами. Такой подход позволяет игрокам сфокусироваться на конкретных картах, уделить больше времени тренировкам на ключевых позициях и иметь больше возможностей для восстановления в условиях плотного турнирного графика.
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