Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Киберспорт / Новости /

Названа самая быстро продаваемая PC-игра в истории

Названа самая быстро продаваемая PC-игра в истории
Киберспорт / Другие игры 0

Новое дополнение World of Warcraft: Shadowlands стало самой продаваемой PC-игрой в истории, сообщает Business Wire. Только в первый день аддон приобрели 3,7 млн игроков.

До Shadowlands рекорд принадлежал другой игре от Blizzard Entertainment — Diablo III: её продажи по результатам первого дня превышали 3.5 млн копий.

Интересно, что рекордные цифры Shadowlands продемонстрировала как среди западных, так и среди азиатских геймеров.

Напомним, дополнение Shadowlands вышло 24 ноября в 02:00 по московскому времени. Его действие протекает в Тёмных Землях — загробном мире, куда попадают души мертвецов. В аддоне действует новая система развития персонажей, а максимальный уровень сокращён в два раза: со 120-го до 60-го.

Игрок в WoW запасся едой и прокачал 12 персонажей до 60-го уровня, отвлекаясь лишь на сон
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020