Названа самая быстро продаваемая PC-игра в истории

Новое дополнение World of Warcraft: Shadowlands стало самой продаваемой PC-игрой в истории, сообщает Business Wire. Только в первый день аддон приобрели 3,7 млн игроков.



До Shadowlands рекорд принадлежал другой игре от Blizzard Entertainment — Diablo III: её продажи по результатам первого дня превышали 3.5 млн копий.



Интересно, что рекордные цифры Shadowlands продемонстрировала как среди западных, так и среди азиатских геймеров.



Напомним, дополнение Shadowlands вышло 24 ноября в 02:00 по московскому времени. Его действие протекает в Тёмных Землях — загробном мире, куда попадают души мертвецов. В аддоне действует новая система развития персонажей, а максимальный уровень сокращён в два раза: со 120-го до 60-го.

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