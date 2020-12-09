Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Киберспорт / Новости /

Молодого отчима Неймара, известного геймера Тьяго Рамоса, ударили ножом в баре

Молодого отчима Неймара, известного геймера Тьяго Рамоса, ударили ножом в баре
Киберспорт / Другие игры 0

24-летний геймер Тьяго Рамос, который состоит в отношениях с 53-летней Надин Гонсалвес, матерью знаменитого бразильского футболиста Неймара, рассказал, как его ударили ножом. По его словам, на него напали трое мужчин в баре города Канкуна (Мексика).

«Я чуть не умер из-за того, чего не делал. Я пришёл в бар и попросил мясное блюдо. Не знаю, что произошло. Я ничего не делал, но они не разрешили мне остаться. Там было трое мужчин, и один из них ударил меня ножом», — сказал он в видео, которое появилось в «инстаграме» журналиста Давида Эрнандеса.

Об отношениях Тьяго и Надин впервые стало известно в середине апреля. Тем не менее несколько недель спустя Гонсалвес по собственной инициативе разорвала их, узнав о бисексуальности киберспортсмена, — СМИ сообщили о его романе с поваром Неймара Мауро. Впоследствии Надин простила Тьяго, и они помирились.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020