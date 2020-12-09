Ивлеева, Гудков, Элджей и Поперечный озвучили персонажей в Cyberpunk 2077

Звёзды российской эстрады — рэпер Элджей, ведущая Анастасия Ивлеева, телеведущий, актёр и шоумен Александр Гудков, а также певица Нина Кравиц и видеоблогер Данила Поперечный приняли участие в русской озвучке персонажей из Cyberpunk 2077.

Ивлеева подарила голос Карине Ли, Элджей озвучил Кевина Кинга, а Данила Поперечный — Кирка Сойера. Нина Кравиц озвучила одноимённого персонажа, а диджей Стэнли говорит голосом Всеволода Кузнецова. Если вы встретите оружейного ИИ «Скиппи» (а вы его обязательно встретите в игре) — знайте, его голосом говорит Александр Гудков. Видео с представлением актёров, принимавших участие в российской локализации, доступно на официальном YouTube-канале игры.

Релиз долгожданной игры состоится в одно время с остальными странами. 10 декабря Cyberpunk 2077 выйдет одновременно на PC и консолях старого поколения — PlayStation 4 и Xbox One.

Геймеры из Калининграда смогут запустить Cyberpunk 2077 10 декабря в 2 часа ночи, игроки из Москвы — в 3 часа ночи, игроки из Самары — в 4 часа ночи, из Екатеринбурга — в 5 часов утра, из Омска — в 6 часов, из Красноярска — в 7 часов, из Иркутска — в 8 часов, из Якутска — в 9 часов, из Владивостока — в 10 часов, а геймеры из Магадана — в 11 часов.