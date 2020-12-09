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Специалист ВОЗ рассказал об опасности видеоигр во время пандемии

Специалист ВОЗ рассказал об опасности видеоигр во время пандемии
Киберспорт / Другие игры 0

Специалист Всемирной организации здравоохранения в области употребления психоактивных веществ и аддиктивного поведения Владимир Позняк сообщил, что чрезмерное увлечение видеоиграми во время пандемии, вызванной коронавирусом, может стать причиной развития психологического стресса и привести к функциональным нарушениям.

«ВОЗ признаёт, что миллионы людей любят играть в видеоигры в качестве досуга и что для большинства пользователей это является здоровым хобби. Однако чрезмерное увлечение видеоиграми может привести к функциональным нарушениям и психологическому стрессу значительного числа игроков.

В такие сложные времена, как пандемия COVID-19, когда люди должны оставаться дома и значительно нарушается нормальный распорядок дня, можно легко впасть в нездоровые модели поведения, такие как чрезмерная игра в видеоигры», — приводит слова Позняка РИА «Новости».

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