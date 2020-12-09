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Журналистка портала GameSpot подверглась оскорблениям за низкую оценку Cyberpunk 2077

Журналистка портала GameSpot подверглась оскорблениям за низкую оценку Cyberpunk 2077
Киберспорт 0

Журналистка игрового портала GameSpot Калли Плагж поставила Cyberpunk 2077 семь баллов из десяти, что возмутило многих геймеров.

В качестве аргументации своей оценки Калли сослалась на то, что в игре слишком много побочных заданий, лишённых, по её словам, какого-то смысла. Кроме того, она заметила в Cyberpunk 2077 факт неуважительного отношения к другим культурам и обратила внимание на наличие большого числа ошибок.

Большое число игроков не согласилось с позицией журналистки, так как ранее Плагж чаще всего рецензировала детские игры про покемонов и, как она сама говорила, не питает особой страсти к жанру RPG. Многие пользователи портала предложили написать рецензию другому журналисту. Некоторые даже писали Калли прямые угрозы.

Напомним, релиз Cyberpunk 2077 состоится завтра, 10 декабря. Игра выйдет одновременно на PC и консолях старого поколения — PlayStation 4 и Xbox One.

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