Некоторые миссии в Cyberpunk 2077 могут провоцировать приступы эпилепсии

Компания CD Projekt RED сообщила на своей странице в «Твиттере», что дополнит Cyberpunk 2077 отдельным предупреждением, согласно которому в игре присутствует риск возникновения приступов эпилепсии у предрасположенных к этому заболеванию игроков.



Стоит подчеркнуть, что сведения о том, что определённые сцены в игре могут являться причиной возникновения приступов эпилепсии, уже имелись в пользовательском соглашении. В данный момент специалисты CD Projekt RED работают над специальным режимом, который мог бы поспособствовать решению этой проблемы.



Отметим, что самую главную опасность для подверженных эпилепсии геймеров представляют миссии в виртуальном пространстве, носящие название «брэйндансы».



Релиз Cyberpunk 2077 состоится завтра, 10 декабря. Игра выйдет одновременно на PC и консолях старого поколения — PlayStation 4 и Xbox One.

Журналистка портала GameSpot подверглась оскорблениям за низкую оценку Cyberpunk 2077