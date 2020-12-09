Некоторые миссии в Cyberpunk 2077 могут провоцировать приступы эпилепсии

Компания CD Projekt RED сообщила на своей странице в «Твиттере», что дополнит Cyberpunk 2077 отдельным предупреждением, согласно которому в игре присутствует риск возникновения приступов эпилепсии у предрасположенных к этому заболеванию игроков.
Стоит подчеркнуть, что сведения о том, что определённые сцены в игре могут являться причиной возникновения приступов эпилепсии, уже имелись в пользовательском соглашении. В данный момент специалисты CD Projekt RED работают над специальным режимом, который мог бы поспособствовать решению этой проблемы.
Отметим, что самую главную опасность для подверженных эпилепсии геймеров представляют миссии в виртуальном пространстве, носящие название «брэйндансы».
Релиз Cyberpunk 2077 состоится завтра, 10 декабря. Игра выйдет одновременно на PC и консолях старого поколения — PlayStation 4 и Xbox One.
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