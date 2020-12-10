Графику Cyberpunk 2077 сравнили на PlayStation 5 и PC

На портале Video Games Chronicle, посвящённому обзору игр, сравнили графику версий игры Cyberpunk 2077 для PlayStation 5 (по обратной совместимости) и PC. Оказалась, что в общем картинка смотрится идентично, однако на персональных компьютерах освещение выглядит насыщеннее, чем в версии для игровой приставки. Однако его должны будут улучшить на консолях нового поколения, когда в 2021 году выйдет обновление для PS5 и Xbox Series.

Фото: https://www.videogameschronicle.com/

Фото: https://www.videogameschronicle.com/

Напомним, что релиз Cyberpunk 2077 состоится уже сегодня, 10 декабря. Первоначальная дата выхода выпадала на 16 апреля, но из-за необходимости доработать контент её сдвинули.



Игра выйдет одновременно на PC и консолях старого поколения — PlayStation 4 и Xbox One. На консолях нового поколения — PlayStation 5 и Xbox Series — игра будет доступна через обратную совместимость.