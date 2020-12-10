Игра Cyberpunk 2077 вышла на PS4, Xbox One и PC

Cyberpunk 2077 уже доступна для запуска во всех российских городах.
Геймеры из Калининграда могли запустить Cyberpunk 2077 сегодня, 10 декабря, уже в 2 часа ночи, московские игроки — в 3 часа ночи, игроки из Самары — в 4 часа ночи, игроки из Екатеринбурга — в 5 часов утра, из Омска — в 6 часов, из Красноярска — в 7 часов, из Иркутска — в 8 часов, из Якутска — в 9 часов, из Владивостока — в 10 часов, а из Магадана — в 11 часов.
Стоимость игры составляет 1999 рублей в Steam. Купить Cyberpunk 2077 для ПК можно по этой ссылке. В магазине GOG (магазин, принадлежащий разработчикам) игра стоит столько же.
Либо вы можете купить «киберпанк» в PS Store за 3999 рублей по этой ссылке. В цифровом магазине Microsoft игра продаётся за $ 59.99.
Ознакомиться с системными требованиями и получить ответы на многие вопросы об игре вы можете в нашем гиде. А в этом материале можете прочитать наши первые впечатления от игры.
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