Хакеры взломали Cyberpunk 2077

Игра Cyberpunk 2077 подверглась взлому хакеров. В Сети появились последние файлы, необходимые для запуска пиратской версии игры. В настоящее время игры нет на торрентах, поскольку билдом делятся в частных каналах, хотя не исключается, что скоро он появится в общем доступе. Об этом сообщается на форуме Reddit.

Напомним, 27 октября разработчики сообщили о переносе релиза Cyberpunk 2077 с ноября на 10 декабря. Это был уже третий перенос с начала года. Сначала игра должна была выйти 16 апреля, после чего её отложили до 17 сентября. Последней датой релиза значилось 19 ноября. После переноса релиза разработчики сообщили, что им стали приходить сообщения с угрозами смерти.

Релиз игры состоялся в одно время с остальными странами. 10 декабря Cyberpunk 2077 вышла одновременно на PC и консолях старого поколения: PlayStation 4 и Xbox One.