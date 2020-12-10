На Twitch решили запретить оскорбительные смайлы и комплименты

Twitch с 22 января 2021 года ужесточит правила поведения пользователей. Это сделано для защиты от оскорблений, разжигания ненависти и харассмента. Об этом сообщает Dexerto.
В Twitch появится чёткое определение разжигания ненависти. Теперь под этим будут иметь в виду упоминания расы, этнической принадлежности, цвета кожи, касты, национальности, иммиграционного статуса, религии, пола, гендера, гендерной идентичности, сексуальной ориентации, инвалидности, болезни, статуса участника боевых действий. Также будут введены в действие следующие запреты:
запрет на использование в видео чёрного, коричневого, жёлтого и красного цвета лица, кроме случаев, когда это необходимо в образовательных целях;
запрет на использование флага Конфедерации — он считается символом рабства и превосходства белых в США;
запрет на использование некоторых комбинаций смайлов;
запрет на комплименты, если человек об этом не просил;
запрет подстрекательства к организации DDoS-атак, вызову полиции на дом и рейдам на социальные сети других зрителей или авторов контента.
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