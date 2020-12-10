Звезда фильмов для взрослых Саша Грей создала свою копию в Cyberpunk 2077

Популярная актриса фильмов для взрослых Саша Грей попыталась создать в Cyberpunk 2077 персонажа похожего на себя в реальности. Она провела во внутриигровом редакторе около часа. Результат получился не очень — пользователи и фанаты актрисы не заметили сходств с её виртуальной копией. Посмотреть на виртуальную копию Грей можно на её Twitch-канале.
Саша Грей в Cyberpunk 2077
Саша Грей начала стримить летом 2019 года. На настоящий момент на её канал на стрим-платформе Twitch подписано больше 600 тыс. человек. В описании её канала можно заметить один интересный нюанс: бывшая актриса откровенного кино написала, что является музыкантом, диджеем и писателем, но о своей прошлой карьере порнозвезды не упомянула нигде.
Релиз Cyberpunk 2077 состоялся 10 декабря. Игра вышла одновременно во всех странах на PC и консолях старого поколения — PlayStation 4 и Xbox One. На консолях нового поколения — PlayStation 5 и Xbox Series — игра доступна через обратную совместимость.
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