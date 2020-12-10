Хотя бы где-то Half-Life 3 выйдет. В Cyberpunk 2077 нашли отсылки к игре Valve

Создатель Valve News Network Тайлер Маквикер опубликовал изображение документа из Cyberpunk. В нём говорится о вышедшей игре No Life 3, которая по описаниям подходит к Half-Life 3.

В документе говорится, что после 50 лет ожиданий игра наконец-то вышла:

«Третью и заключительную часть культовой серии No Life уже можно будет приобрести завтра. [...] Нам предстоит вжиться в роль сильного и молчаливого учёного Барона Фрайменша. Вместе с ним мы отправимся за полярный круг, чтобы… Впрочем, зачем портить вам удовольствие, если менее чем через сутки вы узнаете всё сами? Скажем лишь вот что: вместе с давней подругой Элис и верным ломом в руке Фрайменш задаст этим мерзким инопланетянам...»

Как уже можно понять из описания, Гордон Фримен стал Фрейменшем, а Аликс превратилась в Элис. Остальные атрибуты — монтировка и инопланетяне — остались нетронутыми.