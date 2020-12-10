Cyberpunk 2077 стала самой быстро продаваемой игрой на ПК

CD Projekt RED рассказала, сколько копий игры Cyberpunk 2077 было продано на старте. Предзаказы игры составили более 8 млн копий. При этом большую часть копий игроки приобрели для ПК — 4,7 млн копий против 3,2 млн консольных копий.

Таким образом, Cyberpunk опередила предыдущего рекордсмена — World of Warcraft: Shadowlands. Новое дополнение для известной MMORPG в первый же день продалось тиражом в 3,7 млн копий.

До Shadowlands рекорд принадлежал другой игре от Blizzard — Diablo III: её продажи по результатам первого дня превысили 3,5 млн копий. Рекордные показатели Shadowlands продемонстрировала как среди западных, так и среди азиатских геймеров. Дополнение вышло 24 ноября.

Релиз Cyberpunk 2077 состоялся 10 декабря. Игра вышла одновременно во всех странах на PC и консолях старого поколения — PlayStation 4 и Xbox One. На консолях нового поколения — PlayStation 5 и Xbox Series — игра доступна через обратную совместимость.