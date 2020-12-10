Трансгендеры начали требовать деньги с геймеров, которые купили Cyberpunk 2077

В «Твиттере» трансгендеры начали требовать деньги с геймеров, которые приобрели Cyberpunk 2077, сообщил пользователь VitoGesualdi. Автор опубликовал скриншоты твитов, большинство из которых уже удалены.

«Комьюнити трансгендеров заявило, что покупка Cyberpunk 2077 — это акт трансфобии. Они просят каждого, кто приобрёл игру, пожертвовать $ 70 трансгендеру в качестве компенсации», — говорится в сообщении.

К твитам пользователи прикрепляли ссылки на электронные кошельки, куда можно перевести средства. По мнению меньшинства, покупка игры является актом трансфобии из-за того, что трансгендеров в ней сексуализируют.

Релиз Cyberpunk 2077 состоялся 10 декабря. Игра вышла одновременно во всех странах на PC и консолях старого поколения — PlayStation 4 и Xbox One. На консолях нового поколения — PlayStation 5 и Xbox Series — игра доступна через обратную совместимость.