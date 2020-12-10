Т-позы и провалы в текстурах: ютубер показал забавные баги из Cyberpunk 2077

Ютубер с ником Michael Does Life на своём канале опубликовал видео, в котором собрал множество багов из вышедшей сегодня, 10 декабря, Cybepunk 2077.
Посмотреть видео можно на канале Michael Does Life.
Автор отметил, что проходил игру на PlayStation 4 и 5. Большинство показанных багов связано с текстурами — многие объекты проваливаются в них, сами текстуры могут долго загружаться. Иногда у персонажей пропадает лицевая анимация, некоторые из них принимают стандартные Т-позы. При передвижении на автомобилях и мотоциклах на пустом месте могут возникать невидимые стены.
Игра вышла одновременно во всех странах на PC и консолях старого поколения — PlayStation 4 и Xbox One. На консолях нового поколения — PlayStation 5 и Xbox Series — игра доступна через обратную совместимость.
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