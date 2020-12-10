В Epic Games Store пройдёт бесплатная раздача 15 игр

В Epic Games Store пройдёт масштабная бесплатная раздача, сообщается на главной странице сайта цифрового магазина.

Какие игры будут раздаваться бесплатно, пока неизвестно, но всего их будет 15. Каждый тайтл будет доступен бесплатно в течение 24 часов, таким образом акция продлится 15 дней. Мероприятие стартует 17 декабря вместе с распродажей, во время которой игры можно будет приобрести со скидками до 75%.

До этого в Epic Games Store бесплатно раздавались Grand Theft Auto 5, Watch Dogs 2, Football Manager 2020, игры серий Borderlands, Civilization и другие.

На данный момент в Epic Games Store можно бесплатно получить Obsidian Entertainment — Pillars of Eternity и Tyranny. Акция завершится 17 декабря в 19:00 мск.