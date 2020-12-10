Slasher: главная проблема Counter-Strike — это Valve

Инсайдер и журналист Род Slasher Бреслау порассуждал о ситуации на профессиональной сцене Counter-Strike: Global Offensive.
«Главная проблема про-сцены CS — это Valve. Она была ею всегда. Проблемы читерства, договорных матчей, условий для кастеров, споров турнирных операторов и всего остального требуют решения. Тем временем деятели индустрии не видят леса за деревьями. Вините во всём безразличие и бездействие Valve, отношение которой к киберспорту просто позорно.
Внутренняя структура Valve была и остаётся заведомо несовместимой с киберспортом. Valve управляла CS и Dota 2 — ведущими киберспортивными дисциплинами в мире (и самыми популярными играми в Steam), и подвела коммьюнити обеих. Это впечатляет», — написал Slasher на своей странице в "Твиттере".
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