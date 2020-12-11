«Игрой года» по версии The Game Awards 2020 стала The Last of Us 2
11 декабря прошла церемония The Game Awards 2020, которая является своеобразным Оскаром в мире видеоигр. «Игрой года» признали приключенческий боевик The Last of Us 2.
Все номинации и победители The Game Awards 2020:
- Игра года — The Last of Us 2
- Лучший геймдизайн — The Last of Us 2
- Лучшее повествование — The Last of Us 2
- Лучший арт-дизайн — Ghost of Tsushima
- Лучший саундтрек — Final Fantasy 7 Remake
- Лучший аудио-дизайн — The Last of Us 2
- Лучшая актерская игра — Лора Бейли (Эбби, The Last of Us 2)
- Игры, поднимающие важные темы — Tell Me Why
- Лучшая независимая игра — Hades
- Лучшая мобильная игра — Among Us
- Лучшая поддерживаемая игра — No Man's Sky
- Лучшая поддержка сообщества — Fall Guys
- Лучшая VR/AR-игра — Half-Life: Alyx
- Лучшая игра с доступностью для инвалидов — The Last of Us 2
- Лучший экшен — Hades
- Лучшая экшен-адвенчура — The Last of Us 2
- Лучшая RPG — Final Fantasy 7: Remake
- Лучший файтинг — Mortal Kombat 11: Ultimate
- Лучшая семейная игра — Animal Crossing: New Horizons
- Лучшая стратегия/симуляция — Microsoft Flight Simulator
- Лучшая спортивная/гоночная игра — Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2
- Лучшая сетевая игра — Among Us
- Лучшая дебютная инди-игра — Phasmophobia
- Лучшая киберспортивная игра — League of Legends
- Самая ожидаемая игра — Elden Ring.
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