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«Игрой года» по версии The Game Awards 2020 стала The Last of Us 2

«Игрой года» по версии The Game Awards 2020 стала The Last of Us 2
Киберспорт 0

11 декабря прошла церемония The Game Awards 2020, которая является своеобразным Оскаром в мире видеоигр. «Игрой года» признали приключенческий боевик The Last of Us 2.

Все номинации и победители The Game Awards 2020:

  • Игра года — The Last of Us 2
  • Лучший геймдизайн — The Last of Us 2
  • Лучшее повествование — The Last of Us 2
  • Лучший арт-дизайн — Ghost of Tsushima
  • Лучший саундтрек — Final Fantasy 7 Remake
  • Лучший аудио-дизайн — The Last of Us 2
  • Лучшая актерская игра — Лора Бейли (Эбби, The Last of Us 2)
  • Игры, поднимающие важные темы — Tell Me Why
  • Лучшая независимая игра — Hades
  • Лучшая мобильная игра — Among Us
  • Лучшая поддерживаемая игра — No Man's Sky
  • Лучшая поддержка сообщества — Fall Guys
  • Лучшая VR/AR-игра — Half-Life: Alyx
  • Лучшая игра с доступностью для инвалидов — The Last of Us 2
  • Лучший экшен — Hades
  • Лучшая экшен-адвенчура — The Last of Us 2
  • Лучшая RPG — Final Fantasy 7: Remake
  • Лучший файтинг — Mortal Kombat 11: Ultimate
  • Лучшая семейная игра — Animal Crossing: New Horizons
  • Лучшая стратегия/симуляция — Microsoft Flight Simulator
  • Лучшая спортивная/гоночная игра — Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2
  • Лучшая сетевая игра — Among Us
  • Лучшая дебютная инди-игра — Phasmophobia
  • Лучшая киберспортивная игра — League of Legends
  • Самая ожидаемая игра — Elden Ring.
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