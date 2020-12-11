Нас ждёт продолжение оригинальной трилогии? Вышел первый трейлер новой части Mass Effect

Помимо первого трейлера Dragon Age 4, на церемонии награждения лучших игр года The Game Awards 2020 был представлен первый трейлер новой части Mass Effect.

Фанаты предположили, что новая игра во вселенной Mass Effect станет прямым продолжением оригинальной трилогии, ведь в трейлере была показана Лиара Т’Сони — одна из самых верных друзей капитана Шепарда. В концовке трейлера Лиара находит на заснеженной планете кусок железки с логотипом N7. Эта железка может оказаться частью брони Шепарда.

Видео опубликовано на YouTube-канале Mass Effect.

О следующей части Mass Effect известно немного, но студия говорит, что над ней работает команда ветеранов. Не ожидайте, что игра выйдет в ближайшее время, так как генеральный менеджер Bioware Кейси Хадсон отметил, что проект находится на «ранних стадиях» разработки.

В начале ноября был анонсирован ремастер трилогии Mass Effect. Релиз состоится весной 2021 года на PS4, Xbox One и PC. Вариант ремастера для PS5 и Xbox Series X получит улучшения.