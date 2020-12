Among Us: разработчики показали геймплей на новой карте

Студия Innersloth, разработчик Among Us, показала геймплей на новой карте. Анонс карты произошёл на церемонии награждения лучших игр года — The Game Awards 2020.

Местом действия новой карты будет дирижабль. На нём игроков ожидают новые задачи и испытания. Карта имеет более высокий уровень цвета и детализации. Её главная особенность заключается в том, что она имеет несколько уровней. Игрокам предстоит подниматься по лестницам, чтобы попасть из нижнего уровня карты на верхний или наоборот. Кроме того, как можно заметить из трейлера, на новой карте будут движущиеся платформы.

Видео опубликовано на YouTube-канале IGN.

Новая карта появится в игре уже в начале 2021 года.

Among Us — многопользовательская видеоигра на социальную дедукцию, разработанная компанией InnerSloth и выпущенная 15 июня 2018-го. Игра выполнена в космической тематике. В ней игроки случайным образом разделяются на две команды: члены экипажа и предатели.