После масштабного обновления CS:GO был обнаружен новый тренерский баг

Недавний крупный патч в Counter Strike: Global Offensive повлёк за собой проблемы — был обнаружен новый тренерский баг. Об этом сообщил наставник команды PACT по CS:GO Винсент VinS Жозефяк.
«В сегодняшнем матче с Alternate Attax я видел метки соперника на карте. Сперва я подумал, что это наши игроки троллят и пикают по всей карте, однако позже выяснилось, что они вообще не ставили метки на протяжении всего матча.
Конечно же, у нас есть запись наших тимспиков, из которой следует, что я не пользовался этим багом для получения преимущества», — написал VinS на своей странице в «Твиттере».
Ранее ESIC (комиссия по честной игре в киберспорте) забанила 37 тренеров профессиональных команд по итогам расследования другого тренерского бага — наставники могли наблюдать за определёнными позициями на карте во время матчей их команд. Единственным специалистом, которому удалось обжаловать решение комиссии, стал Сергей lmbt Бежанов.
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