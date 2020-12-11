Как повысить свой FPS в Cyberpunk 2077 — советы по настройке графики на ПК

Сложно погрузиться в красивый мир «киберпанка», когда зависания и подтормаживания мешают в полной мере насладиться игрой. К сожалению, некоторые проблемы со стабильностью работы происходят не только на слабых системах. Если для них это свойственно, то на видеокартах уровня RTX 3060 Ti, 3070 и выше критических падений кадров и зависаний быть не должно. Опустив проблемы с оптимизацией, давайте посмотрим, как можно увеличить свой FPS.

Как исправить падение FPS, зависания и тормоза в Cyberpunk 2077

Первым делом установите последние версии драйверов для видеокарт NVIDIA и AMD. Запуск игры на старых драйверах может привести к снижению производительности и нестабильной работе игры. Новые драйверы для того и нужны, чтобы исправить ошибки и недочёты первых дней релиза. Скачать последние драйверы для видеокарт GeForce можно по этой ссылке. А драйверы для видеокарт Radeon доступны здесь. Запускайте игру только в полноэкранном режиме. Оконный режим, конечно, удобен, но только полноэкранный режим предложит вам плавный игровой процесс. Закройте вкладки в браузере и все приложения в фоновом режиме. Важно перед каждым сеансом игры закрывать все программы и приложения в фоновом режиме — от Google Chrome до Photoshop. Приложения поглощают ресурсы, которые могут использоваться системой для повышения производительности игры. Понизьте настройки графики. Снижение качества графики с «ультра» до «очень высоких» может значительно улучшить производительность. Или поиграйтесь с настройками, если хотите получить удовольствие от картинки при меньших жертвах. Просто понизьте самые требовательные визуальные настройки. Например, отключите RTX (функцию трассировки лучей) — она очень сильно нагружает видеокарты. Уберите качество локальных теней с «высоких» до «средних». Снизьте качество «диапазона» и «разрешения каскадных карт теней». Выключите «контактные тени» и понизьте качество «плотности толпы» с максимума до среднего. Снизьте разрешение и включите технологию DLSS. Доступна только на видеокартах NVIDIA. Последняя сглаживает изображение, при этом производительность с ней возрастает до двух раз. Оставьте DLSS в автоматическом или сбалансированном режиме. Установите «киберпанк» на SSD. Твердотельный накопитель может немного ускорить подгрузки уровней и текстур. Но существенного роста FPS ждать не стоит.

Как повысить качество графики в Cyberpunk 2077

Как сделать графику ещё лучше, если все ползунки и так стоят на максимуме? Решение есть: пользователи в Сети рекомендуют отключить «зернистость» и «хроматическую аберрацию» в настройках графики. Эти параметры делают изображение менее чётким. Также рекомендуется отключить параметры: «размытие при движении» и «глубина резкости».