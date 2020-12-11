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Журналисты раскритиковали консольную Cyberpunk 2077. В ней FPS опускается до 15 к/с

Журналисты раскритиковали консольную Cyberpunk 2077. В ней FPS опускается до 15 к/с
Киберспорт / Другие игры 0

Журналисты издания Digital Foundry проанализировали работу Cyberpunk 2077 на базовой PlayStation 4. В итоге был сделан вывод: версия игры на этой версии консоли — худшая из всех имеющихся на данный момент.

На PS4 игра работает в динамическом разрешении 720-900p, а в некоторых моментах фреймрейт падает до отметки 15 FPS. По мнению журналистов, качество графики на консоли предыдущего поколения сравнимо с графикой на ПК. При этом говорится о сравнении с графикой на низких настройках ПК. Изображение регулярно виснет, а текстуры прогружаются лишь в нескольких метрах вокруг игрока.

Видео доступно на канале Michael Does Life в YouTube.

Игра официально вышла вчера, 10 декабря. Релиз прошёл одновременно во всех странах на PC и консолях старого поколения — PlayStation 4 и Xbox One. На консолях нового поколения — PlayStation 5 и Xbox Series — игра доступна через обратную совместимость.

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