Головин получил «морозную» карточку в FIFA 21 с позицией правого защитника

24-летний российский полузащитник «Монако» Александр Головин попал в обновлённую «морозную» команду цели игроков в FIFA 21, информирует EA Sports в «Твиттере».
Российский хавбек получил карточку с общим рейтингом 83 на позиции правого защитника.
Также в команду попали: Садио Мане («Ливерпуль»), Каземиро («Реал»), Марко Верратти («ПСЖ»), Бернарду Силва («Манчестер Сити»), Лаутаро Мартинес («Интер»), Торган Азар («Боруссия Д»), Лукас Торрейра («Атлетико»), Луиш Нани («Орландо-Сити»), Рикардо Родригес («Торино») и Салиф Сане («Шальке-04»).
Публикация доступна в «твиттере» EA Sports.
Головин восстановился после травмы и в начале декабря возобновил тренировки в общей группе. Хавбек в августе этого года получил надрыв задней поверхности бедра, а свою последнюю встречу он провёл 30 августа с «Мецем» (1:0).
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