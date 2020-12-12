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Головин получил «морозную» карточку в FIFA 21 с позицией правого защитника

Головин получил «морозную» карточку в FIFA 21 с позицией правого защитника
Киберспорт / FIFA 0

24-летний российский полузащитник «Монако» Александр Головин попал в обновлённую «морозную» команду цели игроков в FIFA 21, информирует EA Sports в «Твиттере».

Российский хавбек получил карточку с общим рейтингом 83 на позиции правого защитника.

Также в команду попали: Садио Мане («Ливерпуль»), Каземиро («Реал»), Марко Верратти («ПСЖ»), Бернарду Силва («Манчестер Сити»), Лаутаро Мартинес («Интер»), Торган Азар («Боруссия Д»), Лукас Торрейра («Атлетико»), Луиш Нани («Орландо-Сити»), Рикардо Родригес («Торино») и Салиф Сане («Шальке-04»).

Публикация доступна в «твиттере» EA Sports.

Головин восстановился после травмы и в начале декабря возобновил тренировки в общей группе. Хавбек в августе этого года получил надрыв задней поверхности бедра, а свою последнюю встречу он провёл 30 августа с «Мецем» (1:0).

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