8 лет разработки Cyberpunk 2077 окупились за полтора дня

Разработчики Cyberpunk 2077 сообщили, что выручка от продаж уже превысила затраты на разработку и маркетинг игры. Таким образом, 8 лет разработки окупились за полтора дня после начала продаж. По слухам, на разработку Cyberpunk 2077 и других неанонсированных игр компании ушло около $ 121 млн. Сколько из этой суммы было потрачено на Cyberpunk 2077, неизвестно.
В день релиза игры, 10 декабря, разработчики сообщили, что Cyberpunk 2077 разошлась 8-миллионным тиражом. При этом большую часть копий игроки приобрели для ПК — 4,7 млн копий против 3,2 млн консольных копий. Точные цифры нынешнего достижения не раскрываются.
Релиз Cyberpunk 2077 состоялся 10 декабря. Игра вышла одновременно во всех странах на PC и консолях старого поколения — PlayStation 4 и Xbox One. На консолях нового поколения — PlayStation 5 и Xbox Series — игра доступна через обратную совместимость.
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