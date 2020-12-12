Консольные версии Cyberpunk 2077 на Metacritic были «разгромлены» игроками

Консольные версии Cyberpunk 2077 оценили крайне низко: версия игры для PlayStation 4 на сайте Metacritic имеет всего 2,1 балла из 10, а версия игры для Xbox One — 2,6 балла из 10. Игроки жалуются на плохую оптимизацию, зависания, баги и вылеты.
В Сети активно распространяются мемы, высмеивающие уровень графики и оптимизации на PS4 и Xbox One, в то время как на более мощных — PS4 Pro и Xbox One X — игра работает нормально.
Консольные версии попали в руки журналистов уже после релиза, поэтому многие издания написали обзоры и рецензии, основываясь лишь на ПК-версии. Это говорит об ужасном отношении разработчиков к консолям старого поколения. Только посмотрите на этот скриншот, который журналисты из metro.co.uk запечатлели с базовой версии PlayStation 4:
Скриншот Cyberpunk 2077 с PS4
Фото: metro.co.uk
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