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Описание обновления 1.04 для Cyberpunk 2077: исправление ошибок, вылетов и улучшение оптимизации

В Cyberpunk 2077 вышел патч 1.04: исправили многие ошибки с вылетами и багами
Киберспорт / Другие игры 0

Для Cyberpunk 2077 вышел патч, который повышает стабильность и исправляет недочёты первых дней релиза. Обновление доступно игрокам на PS4, Xbox One и ПК.

Что исправляет и добавляет патч 1.04 в Cyberpunk 2077:

  • Точечные исправления более чем в 20 квестах.
  • Исправлен предварительный просмотр при крафте оружия.
  • Улучшена система появления автомобилей на экране.
  • Ускорена анимация смены перспективы в машине.
  • Повышена стабильность и исправлены многие вылеты.
  • Изменён эффект мигания во время брейндансов для снижения риска эпилепсии.
  • Удалены лицензированные песни, которые включались даже при их отключении.

Только для игроков на ПК:

  • При переключении языка по умолчанию в настройках игры теперь правильно устанавливается язык вашего клиента Steam.

Только для игроков на консолях:

  • Исправлены «мутные» отражения.
  • Исправлена ошибка, которая не давала получить достижение при прохождении всех соответствующих миссий в «Пустошах».
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