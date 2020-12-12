В Cyberpunk 2077 вышел патч 1.04: исправили многие ошибки с вылетами и багами

Для Cyberpunk 2077 вышел патч, который повышает стабильность и исправляет недочёты первых дней релиза. Обновление доступно игрокам на PS4, Xbox One и ПК.

Что исправляет и добавляет патч 1.04 в Cyberpunk 2077:

Точечные исправления более чем в 20 квестах.

Исправлен предварительный просмотр при крафте оружия.

Улучшена система появления автомобилей на экране.

Ускорена анимация смены перспективы в машине.

Повышена стабильность и исправлены многие вылеты.

Изменён эффект мигания во время брейндансов для снижения риска эпилепсии.

Удалены лицензированные песни, которые включались даже при их отключении.

Только для игроков на ПК:

При переключении языка по умолчанию в настройках игры теперь правильно устанавливается язык вашего клиента Steam.

Только для игроков на консолях: