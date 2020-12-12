В Cyberpunk 2077 вышел патч 1.04: исправили многие ошибки с вылетами и багами
Для Cyberpunk 2077 вышел патч, который повышает стабильность и исправляет недочёты первых дней релиза. Обновление доступно игрокам на PS4, Xbox One и ПК.
Что исправляет и добавляет патч 1.04 в Cyberpunk 2077:
- Точечные исправления более чем в 20 квестах.
- Исправлен предварительный просмотр при крафте оружия.
- Улучшена система появления автомобилей на экране.
- Ускорена анимация смены перспективы в машине.
- Повышена стабильность и исправлены многие вылеты.
- Изменён эффект мигания во время брейндансов для снижения риска эпилепсии.
- Удалены лицензированные песни, которые включались даже при их отключении.
Только для игроков на ПК:
- При переключении языка по умолчанию в настройках игры теперь правильно устанавливается язык вашего клиента Steam.
Только для игроков на консолях:
- Исправлены «мутные» отражения.
- Исправлена ошибка, которая не давала получить достижение при прохождении всех соответствующих миссий в «Пустошах».
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