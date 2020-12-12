Актриса фильмов для взрослых была заблокирована на Twitch после стрима Cyberpunk 2077

Актриса фильмов для взрослых Адриана Чечик была заблокирована на стрим-платформе Twitch после стрима Cyberpunk 2077. И хотя точная причина блокировки не известна, пользователи предположили, что она получила бан после того, как показала половой орган своего персонажа.

«Twitch, вы пишете в «Твиттере» об успехе стримов по Cyberpunk 2077, но, как только кто-то случайно показывает гениталии персонажа, вы их баните, хотя в игре присутствуют маты и не только. Это видеоигра», — недоумевает один из пользователей.

Адриана Чечик Фото: famous-november-birthdays.blogspot.com

Ранее другая актриса взрослого кино, Саша Грей, попыталась создать в Cyberpunk 2077 персонажа, похожего на себя в реальности. Она провела во внутриигровом редакторе около часа. Девушка настраивала лицо, грудь и половой орган на стриме, и никто её за это не забанил.