Сотрудники CD Projekt RED получат бонусы, несмотря на проблемы Cyberpunk 2077 на старте

Журналист Bloomberg Джейсон Шрайер опубликовал письмо директора компании CD Projekt RED Адама Бадовски, адресованное своим сотрудникам. В письме, в частности, говорится, что руководство компании взяло ответственность на себя за не самый удачный релиз Cyberpunk 2077. Кроме того, студия осуществит выплаты всех бонусов, несмотря на факт критики Cyberpunk 2077 со стороны многих игроков.

Стоит отметить, что CD Projekt RED планировала отблагодарить сотрудников лишь в случае высокого рейтинга игры, однако впоследствии руководство изменило первоначальную позицию, посчитав её несправедливой.

«Мы недооценили масштаб и длительность процессов, необходимых для того, чтобы сделать игру реальностью, и вы сделали всё, что было в ваших силах, чтобы выпустить эту амбициозную и особенную игру», — говорится в письме.



Cyberpunk 2077 официально вышла 10 декабря. Релиз прошёл одновременно во всех странах на PC и консолях старого поколения — PlayStation 4 и Xbox One. На консолях нового поколения — PlayStation 5 и Xbox Series — игра доступна через обратную совместимость.