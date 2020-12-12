Специалисты Digital Foundry сыграли в Cyberpunk 2077 на разных консолях и сделали выводы

Специалисты Digital Foundry на своём официальном канале в YouTube сравнили игру Cyberpunk 2077 на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Даже если принять во внимание тот факт, что игра работает на новых игровых приставках по программе обратной совместимости, в плане разрешения и производительности она всё равно на порядок превосходит версии для старых систем.
Если же остановиться на сравнении PS5 и Xbox Series X, то стоит признать, что в режиме производительности система Microsoft серьезно уступает консоли от Sony. В большинстве случаев PlayStation 5 удерживает частоту кадров на достаточном значении в 55-60 с редкими просадками до 50, тогда как в Series X она иногда падает до 44 к/с. Кроме того, было обнаружено, что во время езды по городу консоль от Microsoft может зависнуть на несколько секунд.
Однако стоит отметить, что Xbox Series X выигрывает числом прохожих на улицах Найт-Сити, создавая ощущение более оживленного города.
Что касается Xbox Series S, то при игре на этой консоли были почти неизменные 30 FPS с редкими падениями до 20.
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