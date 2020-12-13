После выхода Cyberpunk 2077 акции CD Projekt RED стремительно падают

Цена акций польской компании CD Projekt RED, уверенно летевшая вверх с конца ноября, стала стремительно падать ещё в первых числах декабря на фоне появления всё новых сообщений с критикой Cyberpunk 2077, сообщает Gamesindustry.biz.



Состоявшийся 10 декабря релиз долгожданной игры нисколько не остановил падение акций компании. Многие специалисты это падение напрямую соотносят с многочисленными сообщениями об ошибках и сбоях, которые отмечались до выхода игры и лишь усилились после начала продаж.

Фото: https://www.google.ru/search?newwindow=1&hl=ru&ei=rC_VX4KQLa31qwG8s7vgAw&q=cd+projekt+red+%D0%B0%D0%

Положение дел не помогло исправить оглашение первых успехов — Cyberpunk 2077 стал самой продаваемой PC-игрой в истории. Впрочем, в ближайшее время всё может измениться.



Cyberpunk 2077 уже оказался крайне успешным проектом: предзаказы превысили 8 млн, а прибыль от продаж всех копий составила приблизительно 500 млн долларов. В игровом сервисе Steam игра установила рекорд по одновременному количеству геймеров.