Natus Vincere по CS:GO уступила Astralis и вылетела с BLAST Premier: Fall 2020

Astralis и Natus Vincere встретились в малом финале нижней сетки турнира по Counter-Strike: Global Offensive — BLAST Premier: Fall 2020. Датчане не испытали серьёзного сопротивления со стороны NAVI и победили со счётом 2:0 — 16:11 на Inferno и 16:7 на Train.
Лучшим игроком в составе NAVI стал Александр s1mple Костылёв — он сделал 45 убийств при 32 смертях, и закончил матч с разницей +13. Худшим в составе российского коллектива был Илья Perfecto Залуцкий — он совершил лишь 15 убийств при 36 смертях, завершив матч с разницей -21.
Российская команда покидает турнир, заняв четвёртое место. Astralis предстоит провести матч в финале нижней сетки против BIG. Победитель встречи сыграет с Team Vitality в главном финале.
Чемпионат проходит в онлайне с 8 по 13 декабря. Победителю турнира достанется слот на BLAST Premier: Global Final 2020 и денежный приз в размере $ 225 тыс.
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