Olsior: не понимаю, как можно хейтить состав NAVI по CS:GO

Комментатор Михаил Olsior Зверев высказался по поводу критики ростера Natus Vincere по CS:GO.

«Вообще не понимаю, как можно хейтить состав NAVI по CS:GO.



Ребята играют очень круто, постоянно соревнуются с лучшими командами мира на равных, а порой разваливают их. В команде есть кандидат на топ-1 в мире (Александр s1mple Костылев. — Прим. «Чемпионата»).



Понимаю, чем популярнее команда, тем больше у неё глоров, из-за которых может возникать антипатия.



Но команда и состав что сделали-то такого, что постоянно выхватывают так, как будто вместо тренировок бухают и в каждом интервью говорят, что все остальные команды слабые?“ — написал Olsior в своём телеграм-канале.

NAVI уступила Astralis и вылетела с BLAST Premier: Fall 2020.