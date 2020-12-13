Olsior: не понимаю, как можно хейтить состав NAVI по CS:GO
Комментатор Михаил Olsior Зверев высказался по поводу критики ростера Natus Vincere по CS:GO.
«Вообще не понимаю, как можно хейтить состав NAVI по CS:GO.
Ребята играют очень круто, постоянно соревнуются с лучшими командами мира на равных, а порой разваливают их. В команде есть кандидат на топ-1 в мире (Александр s1mple Костылев. — Прим. «Чемпионата»).
Понимаю, чем популярнее команда, тем больше у неё глоров, из-за которых может возникать антипатия.
Но команда и состав что сделали-то такого, что постоянно выхватывают так, как будто вместо тренировок бухают и в каждом интервью говорят, что все остальные команды слабые?“ — написал Olsior в своём телеграм-канале.
NAVI уступила Astralis и вылетела с BLAST Premier: Fall 2020.
Natus Vincere по CS:GO уступила Astralis и вылетела с BLAST Premier: Fall 2020
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