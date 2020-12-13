Источник: Sony начала возвращать деньги за Cyberpunk 2077

Компания Sony начала возвращать деньги за Cyberpunk 2077, сообщает один из пользователей Reddit.
Как сообщает автор, после обращения в службу поддержки Sony ему удалось вернуть средства, потраченные на покупку игры, а сама Cyberpunk 2077 была удалена из библиотеки и с его PlayStation 4. Многие пользователи портала подтвердили, что им также удалось оформить возврат, однако некоторые по неизвестным причинам получили отказ.
Напомним, в Cyberpunk 2077 присутствует множество технических проблем. Патчи выходят регулярно, однако игра по-прежнему работает нестабильно.
Игра вышла одновременно во всех странах на PC и консолях старого поколения — PlayStation 4 и Xbox One. На консолях нового поколения — PlayStation 5 и Xbox Series — игра доступна через обратную совместимость.
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